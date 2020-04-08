Боевики обстреляли окрестности Марьинки и ранили женщину

Местная жительница получила осколочное ранение в ногу.

Во время обстрела боевиками окрестностей города Марьинка ранение получила местная жительница.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил на страничке в Facebook.

Согласно сообщению, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по окрестностям Марьинки 7 апреля, около 16:00.

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В результате обстрела из гранатомета местная жительница получила осколочное ранение в ногу, ее доставили в городскую больницу Курахово и оказали медицинскую помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей", - подчеркнули в штабе ООС.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе боевики обстреляли автомобиль, в котором ехали журналисты телеканала "Украина".