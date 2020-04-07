Снаряд упал в метре от авто: на Донбассе оккупанты обстреляли машину журналистов

Пророссийские боевики сбросили снаряд с беспилотника, который разлетелся на несколько мелких осколков.

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль, в котором ехали журналисты телеканала "Украина".

Об этом сообщил корреспондент телеканала Александр Махов на своей странице в Facebook.

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По его словам, оккупанты целенаправленно целились именно в автомобиль: обстрел произошел в момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Махов уточнил, что автомобиль гражданский, брендированный.

"Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько осколков попали в кузов", – рассказал он.

Журналист отметил, что в салоне находился он сам, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, сопровождавшая съемочную группу. В результате обстрела никто не пострадал, все сразу укрылись в блиндаже.

Он также добавил, что, как рассказывают армейцы, в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.