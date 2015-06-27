Боевики за сутки более 90 раз обстреляли позиции украинских военных

За сутки подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования 91 раз прибегали к вооруженным провокациям.

Российско-террористические войска на протяжении 26 июня активизировали свои огневые средства вдоль всей линии разграничения сторон. Особенно под вечер вчерашнего дня, сообщает пресс-центр АТО.

В частности, 55 обстрелов позиций сил АТО было совершено в районе Донецка.

Под плотный огонь из 120-мм минометов в очередной раз попали Пески, Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Опытное. Также по Пескам, Красногоровке и Невельском палили артиллерийские системы калибра 122 мм. По Водяному - танки.

На Луганщине из гранатометов и 82-мм минометов неоднократно была обстреляна Станица Луганская.

В районе Артемовска из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по Майорску и Лозовому.

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Как отмечают в штабе АТО, горячо и на подступах к Мариуполю. Там боевики со 122 и 152-мм гаубиц наносили удары по Широкиному и Старогнатовке. Кроме того, по Старогнатовке били танки боевиков.

Не изменилась картина существенно обстрелов и после полуночи. Боевики продолжили обстреливать с запрещенного Минскими договоренностями оружия позиции украинских военных и населенные пункты на Луганщине, в районе Донецка и близ Мариуполя. На это время зафиксировано не менее 15 случаев нарушения условий прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.