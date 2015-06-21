Шкиряк: боевики взорвали автомобильный мост в Луганской области
02:33, 21 июня 2015Война
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Сегодня, в 16.00 российские террористы взорвали два пролета автомобильного моста между Попасной и селом Троицкое Попаснянского района Луганской области.
REUTERS
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook.
"Сегодня, в 16.00 российские террористы взорвали два пролета автомобильного моста между Попасной и селом Троицкое Попаснянского района. Пострадавших нет. Впрочем, несмотря на очередную диверсию боевиков ЛНР, сообщение между населенными пунктами существенно не нарушено. Принимаются меры относительно его возобновления в полном объеме. Украинские спецназовцы проводят оперативные мероприятия по поиску и уничтожению ДРГ противника", - написал он.
По словам Шкиряка, он сейчас выполняет поручение Авакова в Луганской области.
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