Шкиряк: боевики взорвали автомобильный мост в Луганской области

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Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook.

"Сегодня, в 16.00 российские террористы взорвали два пролета автомобильного моста между Попасной и селом Троицкое Попаснянского района. Пострадавших нет. Впрочем, несмотря на очередную диверсию боевиков ЛНР, сообщение между населенными пунктами существенно не нарушено. Принимаются меры относительно его возобновления в полном объеме. Украинские спецназовцы проводят оперативные мероприятия по поиску и уничтожению ДРГ противника", - написал он.

По словам Шкиряка, он сейчас выполняет поручение Авакова в Луганской области.

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