На Донетчине пограничники поймали четырех диверсантов

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Группу боевиков так называемой «ДНР» в составе 4 человек разведывательная группа пограничников обнаружила в лесопосадке и взяла в плен», - отмечается в сообщении.

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Во время проведения фильтрационных мероприятий было установлено, что трое задержанных являются гражданами Украины, еще один гражданин России.

«В ходе предварительного опроса задержанных было выяснено, что все они принадлежат к так называемым «вооруженным силам» «ДНР» и их задачей был сбор данных с помощью оптических приборов о позициях украинских военных», - подчеркнули в пограничной службе.