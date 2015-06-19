В Донецке местные жители снова протестуют под стенами "правительства "ДНР" - СМИ

Об этом сообщает издание Остров со ссылкой на очевидцев.

"Под ОГА снова митингуют, скандируют "Захарченко", вход блокируют вооруженные орки, народ вроде двинулся к дверям, их отогнали", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня в центре Донецка, напротив здания "правительства ДНР" также проходил митинг.

На сход вышло около 500 человек, в основном, по словам собравшихся, это были жители Киевского района, микрорайона "Октябрьский рынок", который соседствует с аэропортом.

Местные жители выкрикивали: "Прекратите войну!", "Верните нам жилье, у нас разбили дома!", "Уйдите все".