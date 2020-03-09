В понедельник боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины - пресс-центр ОС

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

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В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с БпЛА враг сбросил ВОГ-17; вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм – 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки «Север»: неподалеку Орехового – с миномету калибра 120 мм противник выпустил 5 мин; вблизи Зайцево – из 82-мм миномету – 4 мины; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Авдеевка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществил обстрел санитарного автомобиля. Затем с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировку эмблемы Красного креста", - напомнили в Объединенных силах.

Сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.