Украинские военнослужащие на Донбассе взяли в плен российского артиллериста (фото)

Об этом говорится в сообщении на странице спецбатальона в Facebook.

В результате операции бойцами батальона окружили и обезвредили диверсантов, одного из них удалось взять в плен.

В ходе допроса задержанного удалось узнать, что его зовут Воловой Анатолий Анатолиевич. Он является артиллеристом, принимал участие в обстреле позиций сил АТО около села Пески, в районе донецкого аэропорта, а также мирных населенных пунктов.

Під час допиту вдалося встановити особу взятого в полон диверсанта. Наразі точно відомо, що це Воловой Анатолій Анатолі... Posted by St. Maria battalion on Tuesday, June 16, 2015

"Во время допроса удалось установить личность взятого в плен диверсанта. Пока точно известно, что это Воловой Анатолий Анатольевич, артиллерист. Он признался, что обстреливал позиции украинских военных возле с. Пески, в районе донецкого аэропорта и мирные населенные пункты", — говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 июня в ходе разведывательных действий в Широкино бойцы "Правого сектора" взяли в плен гражданина России, который воевал на стороне боевиков "ДНР".