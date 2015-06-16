Украинские военнослужащие на Донбассе взяли в плен российского артиллериста (фото)
Батальон специального назначения "Святая Мария" сегодня провел успешную операцию по захвату российской диверсионно-разведывательной группы.
Об этом говорится в сообщении на странице спецбатальона в Facebook.
В результате операции бойцами батальона окружили и обезвредили диверсантов, одного из них удалось взять в плен.
В ходе допроса задержанного удалось узнать, что его зовут Воловой Анатолий Анатолиевич. Он является артиллеристом, принимал участие в обстреле позиций сил АТО около села Пески, в районе донецкого аэропорта, а также мирных населенных пунктов.
Під час допиту вдалося встановити особу взятого в полон диверсанта. Наразі точно відомо, що це Воловой Анатолій Анатолі...Posted by St. Maria battalion on Tuesday, June 16, 2015
"Во время допроса удалось установить личность взятого в плен диверсанта. Пока точно известно, что это Воловой Анатолий Анатольевич, артиллерист. Он признался, что обстреливал позиции украинских военных возле с. Пески, в районе донецкого аэропорта и мирные населенные пункты", — говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что 14 июня в ходе разведывательных действий в Широкино бойцы "Правого сектора" взяли в плен гражданина России, который воевал на стороне боевиков "ДНР".