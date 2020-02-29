Оккупанты ударили возле КПВВ "Марьинка" во время пересечения гражданскими линии фронта: у ВСУ есть раненые (видео)

Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Вследствие обстрелов украинских позиций у контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии разграничения ранены два бойца, пропуск через контрольный пункт временно приостановлен.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских бойцов неподалеку от КПВВ «Марьинка».

«В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

«Сейчас осуществление пропуска через КПВВ «Марьинка» временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим «Красный» до отдельного распоряжения», - сказано в сообщении.

Сообщается, что остальные КПВВ работает в обычном режиме.