Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Сегодня на фронте в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военный Вооруженных сил Украины.

Стало известно имя бойца, который погиб на Донбассе.

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Это Дмитрий Гринь - житель Шостки, 1992 г.р. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"Сегодня Шостка понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель нашего города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения", - сообщил Николай Нога.

По его словам, после окончания школы Дмитрий обучался в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.

Как сообщается, Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, каждый десятый украинец считает события на Донбассе войной между Россией и США.