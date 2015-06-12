Адвокат российского спецназовца через суд хочет получить разрешение на посещение задержанного консулом РФ

Об этом сообщает Громадське ТБ.

«Консул приходил, но его не допускают к Ерофееву и Александрову, следователь не отвечает на ходатайство российского консула и затягивает процесс посещения. В настоящее время, подаем ходатайство в суд, чтобы консул увиделся с моим клиентом»,- сказала правозащитница.

Также, Соколова утверждает, что нет никаких доказательств относительно наличия состава уголовного правонарушения как террористичний акт. Она отметила, что доказательства отсутствуют в материалах дела.

Читайте такжеНомера родственников захваченных спецназовцев из РФ заблокированы или не отвечают - российский правозащитник«Можно говорить, что эти граждане действительно незаконно находились на территории Украины, они действительно совершали действия, направленные на надзор за позициями сил ВСУ, «ЛНР», «ДНР», но они не совершали террористических актов»,- заявила адвокат.

Как сообщал УНИАН, российского консула могут допустить к задержанным в Луганской области и арестованных военнослужащих ГРУ генштаба вооруженных сил РФ капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова не раньше, чем через месяц-два со времени последнего посещения.

Ранее УНИАН сообщал, что 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

26 мая заведующий консульского отдела Посольства РФ в Украине Алексей Грубый посетил Ерофеева и Александрова в госпитале.