"Завтра о нас и не вспомнят": боевики возмущаются из-за лжи "властей" "ЛНР" о наступлении возле Золотого

Ложь оказалась настолько очевидной, что возмутились даже сами участники незаконных вооруженных формирований.

Боевики «ЛНР» возмутились ложью их «представителей власти» в отношении атаки на позиции сил ООС в районе Золотого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-тя ОМБр Холодный Яр со ссылкой на заявление самих боевиков на странице одного из бандформирований в запрещенной соцсети «Вконтакте».

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"Как это так получается, что сначала всем озвучили "план наступления на "укров", а потом на официальном брифинге Народной милиции "ЛНР" Яша Осадчий заявлял, что нет никакого наступления? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят! .." – говорится в сообщении боевиков.

«Ожидаемо, что свою попытку вчерашнего прорыва пророссийские войска пытались представить как нападение с украинской стороны. Лживые представители террористов заявили, мол, "диверсионная группа ВСУ выдвинулась в направлении позиций «ЛНР» в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле. После этого с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". Но произошла неприятность! Такое искажение фактов возмутило самих участников атаки. Сначала озвучили "план наступления на укропів", а потом бросили! Ни почестей, ни славы. Что ж, так бывает, когда воюешь за предателей. Будь готов, что тебя предадут первого», – отмечается на странице украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

Одновременно было уничтожено четырех оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.