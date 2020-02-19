Обострение на Луганщине: в штабе ООС рассказали о состоянии раненых бойцов

Всем раненым на месте была оказана первая медицинская помощь, подчеркнул начальник медицинской службы Объединенных сил.

Угрозы жизни раненых в результате вчерашнего боя на Луганщине нет.

Об этом начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко сообщил в видеокомментарии, размещенном на странице ООС в Facebook.

«Всем раненым на месте происшествия была оказана соответствующая первая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. Пока они там после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению», - заявил он.

Как отметил Авраменко, «угрозы жизни наших раненых нет».

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения.

Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.