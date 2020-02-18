В Генштабе раскрыли потери боевиков во время утреннего боя на Донбассе

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 противник запросил режим тишины, потому что им нужно забрать убитых и раненых.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время боя на Луганщине были уничтожены четверо оккупантов, шестеро - ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО в Офисе президента в Киеве.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 противник запросил режим тишины, потому что им нужно забрать убитых и раненых.

«По нашим данным, потери противника подтверждены: четыре человека погибли, шесть – ранены», - сказал он.

Сейчас, по словам Хомчака, работает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), чтобы стороны могли забрать тела погибших.

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Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.