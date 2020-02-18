Россия с 2014 года втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины – разведка

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны вести полноценные наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Россия с 2014 года втрое увеличила свой военный потенциал возле границ Украины.

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Об этом в эфире Военного телевидения сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«С 2014 года потенциал РФ возле наших границ увеличился в три раза», - заявил он.

По словам Скибицкого, к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны вести полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Также он отметил, что сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается совершенствование новой ракетной системы "Cармат".

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет - от 6 до 12 тыс. километров, что составляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.