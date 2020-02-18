Оккупанты на Донбассе оборудуют новые окопы для тяжелой артиллерии и готовят корректировщиков – разведка

К передовым подразделениям противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов.

Боевики российских оккупационных войск на Донбассе оборудуют новые окопы для размещения тяжелой артиллерии и готовят корректировщиков огня.

Читайте такжеАртиллерия, минометы, танки и гранатометы: в Штабе сообщили детали обстрела на Луганщине

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки.

«К передовым подразделениям противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения. Кроме того, оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня», - сказал Гуцуляк.

По его словам, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, которые обнаружила в начале февраля комиссия генштаба и командования Южного военного округа ВС РФ.