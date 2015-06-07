Боевики обстреляли наблюдателей ОБСЕ

Как сообщили в пресс-центре АТО, инцидент произошел 7 июня в 11.15 в районе г.Счастье.

"Наблюдатели СММ и СЦКК попали под обстрел позиций Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов недалеко от моста через реку Северский Донец, где наблюдатели проводили фотофиксацию и замеры воронок от предыдущих обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований", - отмечается в сообщении.

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Обстрел велся по направлению с.Веселая Гора, которое находится под контролем "ЛНР".

"Мины разрывались на расстоянии 200 метров от наблюдателей. После начала обстрела члены мониторинговой группы вынуждены были отъехать на безопасное расстояние. Жертв нет, автомобили не повреждены", - отметили в пресс-центре.

Также в штабе подчеркнули, что боевики обстреливают позиции ВСУ в том районе ежедневно, а особенно интенсивные обстрелы минами калибров 120-мм и 82-мм были 5 и 6 июня.

"СЦКК заявляет, что нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков имеет дерзкий и демонстративный характер, что ставит под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - акцентировали в штабе АТО.