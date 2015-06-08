Боевики отпустили бойца 28-й бригады, которого заставили дать пресс-конференцию российским телеканалам

Украинского военного Романа Марченко освободили из плена, обменяв на несколько тел боевиков, погибших в бою с подразделениями ВСУ 4 июня под Марьинкой, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что сейчас проводится служебное расследование относительно обстоятельств, которые стали причиной захвата данного военнослужащего в плен, передает Радио Свобода.

«Под угрозой расстрела воин дал пресс-конференцию российским каналам про тяжелые бои за Марьинку и «значительные потери» наших сил», − отметили в штабе.

Читайте такжеИз плена боевиков освобожден снайпер батальона "Донбасс"

Ранее представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что раненый и захваченный в плен террористами "ДНР" при боевых столкновениях 3-4 июня под Марьинкой Донецкой области военнослужащий 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Марченко под пытками был вынужден сделать ряд ложных заявлений о событиях под Марьинкой.

"Под огромным давлением боевиков и угрозой для жизни, на так называемой пресс-конференции в присутствии пропагандистских российских телеканалов Роман Марченко был вынужден сделать серию заявлений о ходе боевых действий под Марьинкой 3-4 июня, которые полностью повторяют лживые сообщения российско-террористических медиа", - сказал Лысенко.