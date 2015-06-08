Боевики отпустили бойца 28-й бригады, которого заставили дать пресс-конференцию российским телеканалам
Боевики освободили из плена украинского военного Романа Марченко, которого они захватили во время боев под Марьинкой.
Украинского военного Романа Марченко освободили из плена, обменяв на несколько тел боевиков, погибших в бою с подразделениями ВСУ 4 июня под Марьинкой, сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что сейчас проводится служебное расследование относительно обстоятельств, которые стали причиной захвата данного военнослужащего в плен, передает Радио Свобода.
«Под угрозой расстрела воин дал пресс-конференцию российским каналам про тяжелые бои за Марьинку и «значительные потери» наших сил», − отметили в штабе.
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Ранее представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что раненый и захваченный в плен террористами "ДНР" при боевых столкновениях 3-4 июня под Марьинкой Донецкой области военнослужащий 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Марченко под пытками был вынужден сделать ряд ложных заявлений о событиях под Марьинкой.
"Под огромным давлением боевиков и угрозой для жизни, на так называемой пресс-конференции в присутствии пропагандистских российских телеканалов Роман Марченко был вынужден сделать серию заявлений о ходе боевых действий под Марьинкой 3-4 июня, которые полностью повторяют лживые сообщения российско-террористических медиа", - сказал Лысенко.