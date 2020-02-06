Боевику вручили подозрение за пытки мирных жителей и военных

По данным следствия, украинец жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины, а также пытал пленных военнослужащих Нацгвардии.

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР", контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Как говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора, подозрение сообщено по ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "Министерства госбезопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях.

Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Нацгвардии и угрожал им убийством, приставляя пистолет к виску.

Отмечается, что таким образом он также грубо нарушил Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949.

Как сообщал УНИАН, вооруженные формирования России на Донбассе в течение суток 5 февраля 13 раз нарушили режим перемирия.