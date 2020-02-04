Немецкие ультраправые приехали на праздник в "ЛНР" (фото)

Это уже не первый их визит на оккупированную часть Донбасса.

Представители правых популистов Германии (AfD) приехали в оккупированный Луганск и приняли участие в торжественных мероприятиях.

Об этом сообщил в Twitter журналист Bild Джулиан Рьопке, передает Европейская правда.

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Во встрече с боевиками приняли участие член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

Отмечается, что это уже не первый их визит на оккупированную часть Донбасса. Так, осенью 2018-го Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» российских оккупантов. Кроме того, оба политики посещали аннексированный РФ Крым.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем боевикам по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании «ДНР» и жестокому обращению с военнопленными.