Боевикам выдвинули подозрения за "коридор позора" в ОРДЛО для 50 украинских бойцов

Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем боевикам по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании «ДНР» и жестокому обращению с военнопленными.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого «парада пленных» в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.

50 военнопленных выстраивали в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками людей заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения указанной колонны военнопленные подвергались обидам, ударам и побоям, чем принижались их честь и достоинство.

Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства публики, отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выразили обеспокоенность по поводу задержания и пыток боевиками на Донбассе гражданских лиц.