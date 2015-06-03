Милиция сообщает об одном погибшем в результате обстрела Марьинки боевиками
В результате обстрелов боевиками Марьинки Донецкой области погиб один человек.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.
"В милицию поступили сообщения, что в результате обстрелов боевиками г. Марьинки, которые длятся весь день, погиб один человек", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВоенные проводят зачистку в Марьинке – боец "Киев-2"
Кроме того, по обновленным данным правоохранителей, ранения получили 4 человека.
Как сообщал УНИАН, ранее милиция сообщала о троих раненых.
Напомним, сегодня, 3 мая, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.
За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки провели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.