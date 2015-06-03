В результате артобстрела ранены трое жителей Марьинки
14:33, 03 июня 2015Война
634 0
В результате артобстрела ранены трое жителей Марьинки Донецкой области.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Читайте такжеВ Луганской области из-за обстрела боевиками Счастья ранен милиционер
В результате разрыва снаряда во дворе пострадал житель Марьинки, 1987 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Курахово с осколочным ранением брюшной полости.
Кроме того, жительница, 1980 года рождения, и ее дочь, 1998 года рождения, доставлены в больницу Курахово с осколочными ранениями.
Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter