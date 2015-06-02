Под Мариуполем в результате минометного обстрела боевиками ранена женщина
15:42, 02 июня 2015Война
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Сегодня утром под Мариуполем в результате минометного обстрела боевиками села Лебединское получила ранения женщина, 1956 года рождения.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, потерпевшая с ранением грудной клетки доставлена в больницу Мариуполя.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погибших среди украинских военнослужащих не было, восемь получили ранения.
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