Под Мариуполем в результате минометного обстрела боевиками ранена женщина

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, потерпевшая с ранением грудной клетки доставлена в больницу Мариуполя.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погибших среди украинских военнослужащих не было, восемь получили ранения.