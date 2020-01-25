Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Раненому оперативно оказали неотложную помощь и доставили в медицинское учреждение.

Боевики не прекращают нарушать "тишину" на Донбассе / ВСУ / Минобороны Украины

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии разграничения, ранен один боец.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, сегодня враг неоднократно обстреливал позиции украинских защитников вблизи Павлополя, Екатериновки, Песков.

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Кроме того, в районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», зафиксирована работа снайперской пары.

В результате прицельного огня оккупантов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Ему оперативно оказали неотложную помощь и доставили в медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, 24 января на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранение.