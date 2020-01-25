Оккупанты 12 раз обстреляли бойцов на Донбассе – штаб
24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Ореховым – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.
Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этой эпохи российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета произвели 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.
Напомним, в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три участка: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).