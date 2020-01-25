Оккупанты 12 раз обстреляли бойцов на Донбассе – штаб

С началом этих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета произвели 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД". За текущие сутки потерь нет.

24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Ореховым – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этой эпохи российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета произвели 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три участка: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).