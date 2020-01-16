На Донбассе в четверг погиб украинский военный: зафиксировано девять обстрелов

Террористы применили запрещенное "Минском" вооружение.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в четверг, 16 января, погиб украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке, за день в зоне боевых действий насчитали девять вражеских обстрелов. В том числе, боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение - 152-мм артиллерию, 120 - и 82-мм минометы, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В штабе, кроме того, отметили активность снайперов террористов.

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"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в штабе, добавив, что восемь обстрелов сегодня были осуществлены в районе ответственности ОТГ "Север".

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предложила создать в группе дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.