Украинская делегация на переговорах ТКГ предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы

Украина выступает против проведения выборов на Донбассе без своего полного контроля над границей.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предложила создать в группе дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

В частности, пресс-секретарь Кучмы заявила, что сегодня в Минске украинская делегация обратила внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ".

В связи с этим украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы".

Также Олифер подчеркнула, что Украина выступает против проведения местных выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей без полного восстановления своего контроля над границей с Россией или эффективного контроля на границе со стороны международных наблюдателей.

По ее словам, как показывает практика и результаты доклада Центра международных миротворческих операций и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана, подготовленные на основе анализа конфликтов во всем мире ведущими экспертами, выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

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"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и безопасном участии всех партий и кандидатов. Следовательно, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также есть высокая вероятность манипуляций относительно участия в выборах лиц, которые не являются гражданами государства. В успешных случаях урегулирование конфликта - в частности, в Хорватии, в Боснии, в Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

"Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - заявила Олифер.