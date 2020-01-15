Правительство инициирует уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в НВФ
Кабинет министров инициирует уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.
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Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская в Facebook.
Согласно законопроекту, который был принят сегодня на заседании Кабмина, за соответствующее преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Законопроект в ближайшее время планируется направить в Верховную Раду.
Стоит отметить, что, по неофициальным данным, по состоянию на 2015 год на территории проведения Антитеррористической операции погиб 21 несовершеннолетний, который непосредственно принимал участие в боевых действиях.