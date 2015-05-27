На Луганщине из-за обстрела боевиков погибла женщина и военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«В Станице Луганской в результате прямого попадания разрушен и дотла сгорел частный дом на ул. Лермонтова. К счастью, никто из людей не пострадал. Окрестности поселка Стахановец (что относится к г. Золотое Попаснянского района), где расположены опорные пункты наших военных, с 4 утра и до 5.30 обстреливали из минометов 80-го, 120-го калибра, а также из танка. Огонь велся с оккупированного Первомайска, что за три километра от Стахановца. За полтора часа боевиками было нанесено 460 – 480 огневых удара», - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, как отмечается, никто из военных не погиб и не ранен, разрушений жилого сектора нет.

В то же время, по данным пресс-службы, после 16 часов 26 мая из минометов и автоматических гранатометов был обстрелян крайний блокпост украинских военных в с. Родина, что вблизи Стахановца: тяжелые осколочные ранения получил 27-летний боец афганской роты батальона «Айдар». Раненого госпитализировали, однако через два часа он умер.

Кроме того, во вторник в 21 час обстрелу из автоматического оружия и минометов подверглась также Попасная. Сегодня в 4 утра жилой массив города обстреляли из минометов. Одна из мин попала в жилой дом на ул. Воровского. Дом сгорел, его хозяйка, 55-летняя женщина, которая пряталась в подвале, погибла.