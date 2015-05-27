На Луганщине из-за обстрела боевиков погибла женщина и военнослужащий
Со второй половины дня 26 мая до утра 27 мая населенные пункты на контролируемой Украиной территории Луганщины вдоль линии разграничения подверглись интенсивным обстрелам боевиков из оружия разного вида.
Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.
«В Станице Луганской в результате прямого попадания разрушен и дотла сгорел частный дом на ул. Лермонтова. К счастью, никто из людей не пострадал. Окрестности поселка Стахановец (что относится к г. Золотое Попаснянского района), где расположены опорные пункты наших военных, с 4 утра и до 5.30 обстреливали из минометов 80-го, 120-го калибра, а также из танка. Огонь велся с оккупированного Первомайска, что за три километра от Стахановца. За полтора часа боевиками было нанесено 460 – 480 огневых удара», - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, как отмечается, никто из военных не погиб и не ранен, разрушений жилого сектора нет.
В то же время, по данным пресс-службы, после 16 часов 26 мая из минометов и автоматических гранатометов был обстрелян крайний блокпост украинских военных в с. Родина, что вблизи Стахановца: тяжелые осколочные ранения получил 27-летний боец афганской роты батальона «Айдар». Раненого госпитализировали, однако через два часа он умер.
Кроме того, во вторник в 21 час обстрелу из автоматического оружия и минометов подверглась также Попасная. Сегодня в 4 утра жилой массив города обстреляли из минометов. Одна из мин попала в жилой дом на ул. Воровского. Дом сгорел, его хозяйка, 55-летняя женщина, которая пряталась в подвале, погибла.