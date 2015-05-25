Боевики обстреляли Станицу Луганскую: сгорели два дома, часть поселка без света и газа
В ночь на понедельник, 25 мая, боевики обстреляли Станицу Луганскую и ее окрестности из артиллерии и оружия меньшей мощности.
Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.
Читайте такжеНа Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО из танков и артиллерии запрещенных калибров
«Село Артема (в котором в ночь на субботу прямыми попаданиями снарядов повреждены и разрушены несколько домов), а также Валуйское, боевики обстреляли из артиллерии, а районный центр – из минометов, гранатометов и автоматического оружия. Плотный огонь продолжался почти всю ночь. В Станице от попаданий минометных мин сгорели два жилых дома, на нескольких улицах перебиты линии электропередач и газопровод низкого давления. По состоянию на утро часть поселка остается без света и газа», - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по предварительным данным, никто из мирных жителей за медицинской помощью не обращался, информация о раненых или погибших военных уточняется. Утром в поселке тихо, ремонтные бригады пытаются устранить последствия ночных обстрелов.