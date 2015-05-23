Возле Трехизбенки состоялся бой между силами АТО и боевиками, ранены двое бойцов - Москаль

Возле Трехизбенки состоялся бой между силовиками и диверсантами, ранены двое украинских бойцов.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня, около 4 часов утра отряд сотрудников Луганского ГУМВД, осуществляя патрулирование местности между селами Лобачево и Лопаскино, которые расположены неподалёку от Трехизбенки Новоайдарского района (на самой линии разграничения огня), заметил вражескую разведывательно-диверсионную группу.

Читайте такжеБоевики сосредоточили обстрелы на Донецком направлении, на Мариупольском было тихо всю ночь - штаб АТО

«Боевики проникли на контролируемую Украиной территорию со стороны Луганска. Завязался бой с применением автоматического оружия и гранатометов», - сообщает пресс-служба и отмечает: «Диверсанты отошли, однако в результате боя двое наших бойцов ранены». «Сейчас обоим оказывается медицинская помощь», - добавили в пре-службе.