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На Донбассе боевики ранили украинского военного - Штаб

18:42, 09 января 2020
Война
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REUTERS

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Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении пресс-центра.

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Теги: #война на Донбассе#раненые военные#ООС