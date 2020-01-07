Украинская сторона СЦКК опровергает информацию ОБСЕ о якобы нарушениях ВСУ договоренностей по отводу вооружения

В отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предоставила недостоверную информацию о якобы отказе украинской армии отвести зенитные ракетные комплексы 9К33 «Оса», но это вооружение не подлежит отводу.

Украинская сторона СЦКК опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о якобы нарушениях Вооруженными силами Украины Минских договоренностей в части отвода вооружения от линии разграничения.

Об этом Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация относительно нарушений украинской стороной Минских договоренностей относительно отвода вооружения, а именно - зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса».

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения. Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях не идет речь", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что такая информация противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

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