СММ ОБСЕ заметила на оккупированной Луганщине десятки запрещенных "Градов"

В отчете Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

На временно оккупированной территории Луганской области обнаружена вражесая техника, которая находится там с нарушением Минских договоренностей.

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Как говорится в сообщении украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

«В отчете Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм)», – сообщает СЦКК.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.