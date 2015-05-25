Более 200 взрывов прогремели в районе Донецкого аэропорта, более 100 - вблизи Широкино

Как говорится в отчете миссии за минувшие выходные, который опубликован сегодня, 24 мая ситуация возле Донецкого аэропорта ухудшилась. В частности, наблюдатели сообщают, что в тот день “зафиксировали более 200 взрывов”. Вместе с тем отмечается, что в предыдущий день, 23 мая, в районе аэропорта всего был зафиксирован 41 взрыв.

В воскресенье, по данным миссии, нарушения были сопоставимы по ведению огня с обеих сторон (входящий и исходящий огонь) из неустановленных видов тяжелого вооружения на расстоянии 2-8 км на запад, северо-запад, север и северо-восток от места расположения наблюдателей, а также в районе подконтрольных Украине Песков, Авдеевки и Опытного, и подконтрольного “ДНР” Спартака. В тот же день представители миссии ОБСЕ видели пожар на Авдеевском коксохимическом заводе.

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Также мониторинговая миссия подчеркнула, что 24 мая в районе Широкино возобновились интенсивные обстрелы с применением крупнокалиберных минометов. Так, находясь на наблюдательном пункте на запад от Широкино, между 11.40 и 12.30 специальная мониторинговая миссия слышала более сотни взрывов, которые были сопоставимы по входящему и исходящему огню из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

В 12.30 миссия в течение 10 секунд слышала огонь из стрелкового оружия на расстоянии примерно 500-800 м от ее расположения, говорится в отчете.