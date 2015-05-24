Боевики обстреляли Авдеевский коксохимический завод из РСЗО - ОДА

На Донетчине продолжается обстрел Авдеевского коксохимического завода. В заявлении главы Донецкой военно-гражданской администрации Александра Кихтенко говорится, что обстрел, начавшийся еще вчера, не прекращается и сегодня. Город полностью обесточен. Об этом сообщает сайт Донецкой ОГА.

"Последняя информация, полученная из города - завод и прилежащая к нему территория обстреляна, предположительно из РСЗО Град или Смерч. В окрестностях упало не меньше 47 снарядов, 9 из которых попали непосредственно по территории завода", - подчеркивают в сообщении.

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Также отмечается, что на заводе от обстрела перебиты газовод и водовод. Наблюдается сильное задымление. Информация по жертвам уточняется.