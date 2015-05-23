Боевики продолжили обстрел на всех направлениях, на Донецком и Артемовском – с применением артиллерии

Об этом сообщили в штабе АТО.

На Донецком - преступники из противотанкового ракетного комплекса обстреляли Гранитное. Боевые машины пехоты несколько раз вели огонь по Новотроицкому. Гранатометы и стрелковое оружие были использованы захватчиками в Песках и Новотроицком, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ результате обстрела Авдеевки боевиками ранены две женщины

«На Артемовском направлении из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по Розсадкам и Кирово», - отметили в штабе.

Не совсем спокойно было и на Мариупольском направлении. После относительного затишья боевики из стрелкового оружия и гранатомета обстреляли Чермалык. Широкино попало под огонь 82 - миллиметрового миномета.

«Между 9 и 10 часами утра в районе поселка Крымское на Луганщине произошло боевое столкновение подразделения ВС Украины с ДРГ российско-террористических войск. Враг отступил», - подчеркнули в штабе.