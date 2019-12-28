Оккупанты бьют под Донецком и Мариуполем: вчера один военный получил ранения

Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Также зафиксирована активность вражеских снайперов. 6 обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза возле населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактическойгруппировки "СЕВЕР", а именно: возле населенного пункта Гладосовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Широкино.

Потерь с нашей стороны нет.