Оккупанты скрывают тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры - разведка

С начала декабря российские войска увеличили количество объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Кальмиусское и Дебальцево.

Оккупанты продолжают скрывать тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

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По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз отмечает, что командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по сокрытию своих нарушений Минских договоренностей по отводу от линии столкновения 122-мм и 152-мм артиллерии и систем залпового огня.

"С этой целью с начала декабря этого года оккупанты увеличили количество объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Кальмиусское и Дебальцево", - сказал пресс-секретарь Минобороны.

Кроме того, по словам Гуцуляка, оккупационные войска продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей, чем усиливают угрозу безопасности гражданского населения.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.