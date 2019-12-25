На Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики применили минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 8 раз.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, три обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», а именно: дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин;

Пять раз оккупанты совершили обстрелы позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич": рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - добавили в штабе.