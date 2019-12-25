Оккупанты сегодня ударили по силам ООС возле Крымского: один военный ранен

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: четыре раза неподалеку Новолуганского – из 82-мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумов – из гранатометов различных систем; возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.