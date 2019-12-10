В Париже заявили о необходимости расширить мандат СММ ОБСЕ на круглосуточный мониторинг на Донбассе

По его словам, это нужно для действенного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нормандская четверка» отметила необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ на круглосуточный мониторинг в Донбассе.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Для действенного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня все страны-участники напомнили о важности безопастностного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины», - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что участники встречи в «нормандском формате» отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.