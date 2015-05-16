Пограничники задержали женщину, которая везла боевикам паспорта и деньги

В Донецкой области пограничники задержали женщину, у которой при досмотре вещей были выявлены паспорта на имена разных людей, банковские карточки и значительная сумма денег.

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, вечером 15 мая в контрольном пункте "Георгиевка" пограничники остановили для проверки автомобиль "Фольксваген".

За рулем автомобиля на подконтрольную боевикам территорию ехала гражданка Украины. Во время проверки под сиденьем иномарки пограничники обнаружили 10 паспортов Украины, 75 карточек нескольких банков и 155 тыс. 400 грн.

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Женщина для дальнейшей проверки передана сотрудникам СБУ.