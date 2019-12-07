На Донбассе боевики с гранатометов и минометов обстреляли позиции украинских военных

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Донбассе с начала суток зафиксировано пять обстрелов, потерь среди украинских бойцов нет.

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Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке. «За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно», - говорится в сводке.

Два обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": недалеко от Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и возле Майорска - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и недалеко от Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

«За текущие сутки потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было», - добавили в штабе.