Зеленский наградил орденами военных в зоне ООС и присвоил почетные наименования ряду подразделений

В День Вооруженных сил Украины Зеленский наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, «За мужество» III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями «За воинскую службу Украине».

Президент Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вручил военным государственные награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования ряду воинских частей.

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Как передает пресс-служба главы государства, в День Вооруженных сил Украины Зеленский наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, «За мужество» III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями «За воинскую службу Украине».

Также президент вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко.

Согласно сообщению пресс-службы, президент присвоил почетные наименования ряду подразделений: 46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование «Донбасс». 19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование «Святая Варвара». 201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование «имени гетмана Пилипа Орлика», 73-му Морскому центру специального назначения сил специальных операций ВСУ присвоено почетное наименование «имени кошевого атамана Антина Головатого». Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.