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Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс

13:48, 06 декабря 2019
Война
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Зеленский хочет мира на Донбассе / фото УНИАН

Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.

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«У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, потому что на нашей стороне самое главное - это правда, а, следовательно, и победа будет на нашей стороне», - подчеркнул Зеленский.

«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращения мира на многострадальную землю украинского Донбасса», - добавил президент, отметив, что весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем.

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Теги: #война на Донбассе#Владимир Зеленский