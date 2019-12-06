Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс

Президент убежден, что на стороне Украины правда, поэтому и победа будет на нашей стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть круглосуточно работает над возвращением мира на Донбасс.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.

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«У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, потому что на нашей стороне самое главное - это правда, а, следовательно, и победа будет на нашей стороне», - подчеркнул Зеленский.

«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращения мира на многострадальную землю украинского Донбасса», - добавил президент, отметив, что весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем.