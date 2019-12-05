Утром в ОРДЛО вторгся очередной российский "гумконвой" – ГПСУ

94 «гумконвой» состоял из 25 автомобилей.

Россия отправила на оккупированный Донбасс 94-й «гуманитарный конвой».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» с 4.50 до 5.40 5 декабря на въезд в Украину проследовало 2 колонны так называемого российского «гумконвоя». 94 «гумконвой» состоял из 25 автомобилей», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

В грузовиках якобы перевозили детское питание. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить настоящую информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.