На Донбасс вторгся восьмой в этом году российский "гумконвой": в ГПСУ рассказали детали

Украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Сегодня, 21 ноября, с 5.00 до 5.45 через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в Украину проследовали 2 колонны так называемого «гумконвоя» в составе 23 автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

«Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить информацию о его содержание, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

В ГПСУ отметили, что в этом году это восьмой такой «гумконвой», первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.