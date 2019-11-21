На Донбасс вторгся восьмой в этом году российский "гумконвой": в ГПСУ рассказали детали
Сегодня, 21 ноября, с 5.00 до 5.45 через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в Украину проследовали 2 колонны так называемого «гумконвоя» в составе 23 автомобилей.
Читайте такжеРоссия возобновит поставки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.
«Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить информацию о его содержание, характере и номенклатуре.
Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.
В ГПСУ отметили, что в этом году это восьмой такой «гумконвой», первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.