В штабе ООС отчитались об успехах в восстановлении электричества в районе Марьинки

Аварийно-восстановительные работы продолжатся завтра.

В районе Марьинки сегодня продолжались работы по восстановлению электросетей: 38 домов из 60, обесточенных из-за непогоды, уже подключены к электроснабжению.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«Сегодня, с получением долгожданных гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области, с 9 часов в районе населенного пункта Марьинка началось проведение аварийно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские спасательные службы и рабочие АО «ДТЭК Донецкие электросети» заменили поврежденный трансформатор и отремонтировали линии электропередачи.

В штабе также сообщили, что завтра работы продолжатся.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября сильными порывами ветра были оборваны линии электропередачи, в результате чего были обесточены около 260 частных домов в Марьинке.

Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств на улицах Тельмана и Октябрьской оставались обесточенными.

В штабе ООС объяснили, что украинские ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведены из строя линии электропередачи находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований РФ. Для проведения ремонта нужны гарантии неоткрытия огня со стороны оккупантов. 3 декабря российские оккупанты дали соответствующие гарантии.